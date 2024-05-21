Москвичей предупредили об опасной погоде

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь на 22 мая, сказано на сайте Гидрометцентра России. Это связано с тем, что в столичном регионе ожидается сильный туман.

Период предупреждения — с 21:00 21 мая до 9:00 22 мая. Местами туман, — сказано в публикации.

Кроме того, Гидрометцентр предупреждает москвичей, что вечером 21 мая в столице будет местами ливневый дождь и гроза. Возможны порывы ветра до 15 м/с.

Ранее пресс-служба столичного департамента торговли и услуг рекомендовала московским ресторанам и кафе во вторник закрыть свои летние веранды из-за надвигающейся грозы. Там предупредили, что ливневый дождь ожидается с 12:00 и до конца дня.

В свою очередь в столичном дептрансе призвали москвичей не оставлять автомобили около деревьев в этот день. Кроме того, жителей столицы попросили сообщать, если они увидят сломанный дорожный знак или светофор.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве до конца мая будет комфортная погода. Вероятность повторения заморозков, которые наблюдались в начале месяца в городе, не прогнозируется, уточнила она. По словам синоптика, температура воздуха в городе будет находиться в диапазоне 20–23 градуса тепла.