Названо самое популярное место среди москвичей и туристов в мае

В мае этого года популярность Парка Победы выросла в 13 раз по сравнению с 2023 годом. Это связано с удобным расположением парка для просмотра салюта 9 мая и новой выставкой трофейной военной техники. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.С ростом числа посетителей парка закономерно увеличился и объем потребляемого ими мобильного интернет-трафика.

Чтобы справиться с нагрузкой на сеть, «МегаФон» задействовал передвижную базовую станцию и обновил расположенное в парке телеком-оборудование. В частности, инженеры провели рефарминг частот, переведя часть диапазонов в стандарты LTE (4G), и увеличили количество антенн в устройствах, поддерживающих технологию Multiple Input — Multiple Output (MIMO). Обновления позволили расширить ёмкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и значительно повысить скорость передачи данных.

По словам директора по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрея Абрамова, объём трафика в День Победы вырос почти на 45% относительно прошлого года. «Мы постоянно отслеживаем нагрузку на сеть, поэтому смогли оперативно подготовить оборудование. Теперь средняя скорость скачивания выросла на 8,5%, а загрузки — в 13 раз, благодаря чему посетители парка могут обмениваться фотографиями и видео, а также одновременно вести прямые трансляции в соцсети без задержек», — комментирует Абрамов.