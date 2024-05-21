Третьяковская галерея открыла новое здание на Кадашевской набережной

Новый корпус Третьяковской галереи, строительство которого растянулось на много лет, теперь доступен для посетителей. Здесь будут проходить временные выставки.

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Здание привлекает внимание прохожих необычным фасадом, спроектированным архитектором Сергеем Чобаном. Еще одна особенность - много естественного света. Площадь нового здания - 35 тысяч квадратных метров. А атриум с десятками окон от земли до потолка будет заполнен светом даже в пасмурную погоду. Выставочная площадь - четыре тысячи квадратных метров. Пространство будет трансформироваться за счет двигающихся перегородок. Для выставок можно будет создавать отдельные павильоны любого размера и даже цвета - панели можно перекрашивать.

С учетом всех современных стандартов создана система, которая автоматически поддерживает заданную температуру и влажность.

23 мая здесь откроется фестиваль "Интермузей", а в ноябре этого года - выставка "Передвижники".