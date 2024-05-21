Третьяковская галерея открыла новое здание на Кадашевской набережной
Новый корпус Третьяковской галереи, строительство которого растянулось на много лет, теперь доступен для посетителей. Здесь будут проходить временные выставки.
Здание привлекает внимание прохожих необычным фасадом, спроектированным архитектором Сергеем Чобаном. Еще одна особенность - много естественного света. Площадь нового здания - 35 тысяч квадратных метров. А атриум с десятками окон от земли до потолка будет заполнен светом даже в пасмурную погоду. Выставочная площадь - четыре тысячи квадратных метров. Пространство будет трансформироваться за счет двигающихся перегородок. Для выставок можно будет создавать отдельные павильоны любого размера и даже цвета - панели можно перекрашивать.
С учетом всех современных стандартов создана система, которая автоматически поддерживает заданную температуру и влажность.
23 мая здесь откроется фестиваль "Интермузей", а в ноябре этого года - выставка "Передвижники".