Новые тематические карты «Тройка» поступили в продажу

В продажу поступили новые тематические карты «Тройка», с оформлением в честь двух маршрутов наземного общественного транспорта столицы – м3 и м16. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы выпустили новые тематические «Тройки». Посвятили их двум популярным маршрутам наземного транспорта города: №м3 и м16», – говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что дизайн «Троек» отсылает к маршрутным навигационным табличкам, которые можно увидеть в автобусах и электробусах.

Отмечается, что м16 является самым популярным электробусным маршрутом. Он соединяет центр города с западом столицы и проходит практически по всему Ленинскому проспекту. Автобусный маршрут м3 соединяет северо-запад Москвы с востоком и проходит через центр Москвы: ул. Маросейка, Большая Никитская, Моховая, Театральный проезд и Новую площадь.

В Дептрансе добавили, что купить новые тематические карты можно на сайте сувенирного магазина, во флагманских магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская», а еще на стойках «Живое общение» и маркетплейсах.