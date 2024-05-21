В Музее Победы будет работать детский городской клуб «Лето Побед»

В Музее Победы 27 мая начнет работу детский городской клуб «Лето Побед». Проект реализуется при поддержке Департамента образования и науки города Москвы. Об «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

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— В течение пятидневной смены дети в буквальном смысле окунутся в мир открытий, — отметила директор Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк.

К примеру, в техническом направлении гости научатся основам 3D-моделирования и программирования VR/AR, тогда как в историческом можно будет вместе с гидами изучить Музей Победы, посмотреть экскурсии. Кроме того, в творческом направлении ребята попробуют себя в хореографии, музыке, а также в театральном искусстве и получат навыки ораторского мастерства.

В свою очередь гражданско-патриотическое направление подойдет тем, кто интересуется военной тематикой. Среди прочих активностей юных гостей ждет посещение Музея «Г.О.Р.А.», МЧС, а также мастер-классы по сборке оружия, установке палаток и многое другое.

Уникальный клуб примет гостей уже в шестой раз — в течение всех летних каникул по будням здесь ждут ребят от 8 до 13 лет. Всего за лето будет проведено 13 смен, каждая из которых уникальна по программе. Все активности пройдут на территории музейного комплекса Музея Победы на Поклонной горе.

Также в стенах Музея Победы состоится встреча с поисковиками «Будем помнить и никогда не забудем тебя, солдат». Гостям покажут фильм о поисковой деятельности, тогда как ветеран труда Максим Коваленко — участник поисковой экспедиции — расскажет о посещении мест боев на Ладожском озере.