Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть веранды

Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал кафе и ресторанам, имеющим летние веранды, прекратить их эксплуатацию из-за прогнозируемого дождя с грозой.

"От лица департамента торговли и услуг напоминаем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, что на время непогоды необходимо закрыть зонты, укрепить все сезонные конструкции и прекратить их эксплуатацию до нормализации погодных условий", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, 21 мая с 12:00 и до конца дня в Москве местами ожидаются ливневый дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 м/с.