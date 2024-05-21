$90.65-0.3398.58-0.19
Войти в почту

Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть веранды из-за прогнозируемого дождя с грозой

Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал кафе и ресторанам, имеющим летние веранды, прекратить их эксплуатацию из-за прогнозируемого дождя с грозой.

Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть веранды
© РИА Новости
"От лица департамента торговли и услуг напоминаем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, что на время непогоды необходимо закрыть зонты, укрепить все сезонные конструкции и прекратить их эксплуатацию до нормализации погодных условий", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, 21 мая с 12:00 и до конца дня в Москве местами ожидаются ливневый дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 м/с.

Новости Москвы
Москва