Собянин рассказал о развитии инновационной экосистемы Москвы

Благодаря работе Московского инновационного кластера (МИК) и созданию технопарков столица помогает высокотехнологичным производствам выходить на новый уровень развития. О городских мерах поддержки инновационных компаний Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

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Развитие кооперации

Московский инновационный кластер работает с 2018 года. Это цифровая платформа инновационной экосистемы столицы и основной канал предоставления мер поддержки бизнесу со стороны Правительства Москвы.

«С помощью МИК бизнес реализовал 14,3 тысячи инновационных проектов, в том числе пять тысяч — в кооперации с другими участниками кластера. Через платформу было привлечено более 34,2 миллиарда рублей инвестиций, объем полученной через платформу городской поддержки компаниями — участниками Московского инновационного кластера составил 14,2 миллиарда рублей», — написал Мэр Москвы.

Кооперация компаний способствует укреплению технологического суверенитета страны. Ее цель — ускоренная разработка инноваций и выведение на рынок технологических продуктов за счет объединения усилий технологических предприятий, города, науки и крупных корпораций в перспективных отраслях.

У технологических компаний Москвы есть доступ к запросам корпораций и города на создание инновационных продуктов. При этом они выступают в качестве научных, производственных и инвестиционных партнеров в процессе реализации проектов и решения имеющихся задач.

Инфраструктура высоких технологий

Ядром инновационной инфраструктуры во всем мире, в том числе и в Москве, являются технопарки — площадки для размещения прогрессивных производств.

«В 2016 году мы сформировали специальную систему налоговых льгот для технопарков. С тех пор в их развитие было вложено более 85 миллиардов рублей частных инвестиций, в городской бюджет поступило 52 миллиарда рублей налогов. Каждый рубль налоговых льгот для технопарков дает девять рублей инвестиций в инфраструктуру и шесть рублей налогов в бюджет Москвы», — отметил Сергей Собянин.

В 48 столичных технопарках свои производства разместили 2,2 тысячи высокотехнологичных компаний, в которых работают 72,5 тысячи человек.

Современные московские технопарки — это более 100 центров коллективного пользования для резидентов. В них есть лаборатории, «чистые комнаты», центры сертификации и прототипирования. Технопарки организуют бизнес-инкубаторы, акселераторы и партнерские обучающие программы для начинающих предпринимателей и талантливой молодежи. Все творческой предпринимательской среде происходит постоянный обмен опытом и идеями.

Неслучайно, что доступные к аренде площади действующих технопарков заполнены на 99 процентов, а строящиеся площадки формируют листы ожидания для будущих резидентов. С одной стороны, это объективный показатель успеха, но с другой — это указывает на явный дефицит.

«Наша цель — в ближайшие годы создать как минимум один миллион квадратных метров качественной и оснащенной современным оборудованием инфраструктуры. В результате благоприятные возможности для развития получат тысячи новых перспективных компаний», — добавил Мэр Москвы.

Как и раньше, строительство технопарков будет проводиться за счет частных средств, а город создаст зеленый коридор для реализации таких проектов.