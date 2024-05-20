Гроза и сильный ветер ожидается в Москве во вторник

В столице во вторник, 21 мая, ожидаются усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и гроза. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичного управления МЧС России.

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В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты рекомендуют быть внимательнее.

При управлении транспортом в неблагоприятных погодных условиях стоит снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Жителям стоит избегать внезапных маневров, включая обгоны, перестроения и опережения транспорта. Помимо этого, стоит парковать автомобили вдали от деревьев.

Находясь на улице, стоит обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. В службе отмечают, что не стоит укрываться под деревьями. Работники напоминают, что не стоит оставлять детей без присмотра.

— Будьте внимательны и осторожны, — говорится в сообщении МЧС.

21 мая жителей Москвы предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Согласно прогнозам синоптиков, в городе также ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.