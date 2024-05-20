Фестиваль эко-брендов Eco Friendly Fest прошел в Москве

18 и 19 мая 2024 г. на площадке ARTPLAY в Москве состоялся Eco Friendly Fest — lifestyle-фестиваль, объединивший множество представителей экологических движений, zero-waste сообществ и всех, кто думает об экологии и заботится о качестве жизни.

© пресс-служба фестиваля

Насыщенная программа мероприятия была реализована в течение двух дней и объединила в себе несколько локаций: лекторий, мастер-классы, эко-маркет, своп, буккроссинг и эко-арт.

Посетители «зеленого» лектория смогли узнать больше о возможностях помогать природе, прослушав лекции и public talk от экспертов. Были затронуты такие темы, как экотуризм, экология в СМИ, что такое экологический контент и апсайкл, как транслировать экоценности без негатива и какие экопривычки помогают человеку становиться осознание.

В рамках специальной программы от фонда «Сохрани дерево» гости смогли посетить мантру- медитацию и практику гвоздестояния. Участники данной акции собрали средства на посадку 32 деревьев.

Эко-маркет порадовал гостей фестиваля обилием товаров, использование которых гарантирует сведение к минимуму потенциального вреда природе. Более 50 экологичных брендов, которые дают надежду на чистое будущее планеты, были презентованы на площадке мероприятия.

Сеть зоомагазинов «Четыре лапы» организовала для гостей фестиваля и их питомцев квест с различными заданиями на тему защиты окружающей среды. Также был осуществлен сбор мешков из-под сухого корма для животных, из которых в дальнейшем будут изготовлены снаряды на кинологических площадках.

Дать ненужным книгам вторую жизнь можно было в зоне буккроссинга, организованной при поддержке книжного магазина «Ходасевич». Более 600 всевозможных произведений, от классической литературы до современной, нашли новый дом.

Гости фестиваля получили возможность сдать или обменять ненужную одежду на свопе, организованном в сотрудничестве с «Brio Grunge».

Фотограф Екатерина Луговая поделилась с гостями историей, главным героем которой стал обычный желтый пластиковый пакет. Гости узнали, насколько вредным и опасным может быть пластик для нашей планеты, а также как с ним бороться.

Общественная организация «Голоса за животных» с помощью очков виртуальной реальности. позволила увидеть мир глазами животных. При помощи технологии виртуальной реальности зрители смогли перенестись за стены промышленных ферм и стать свидетелями повседневного быта их обитателей.

Проект «ПроМузей», познакомил юных гостей с творчеством современных художников, которые использовали тему экологии в своих произведениях.

На одном из мастер-классов участников познакомили с эфирными маслами. Там гости узнали области и способы их применения, а главное – как с помощью эфирных масел сократить потребление косметических уходовых средств, средств для уборки дома, парфюма и ароматизаторов.

При поддержке экоцентра «Сборка» на площадке был организован выездной музей переработки и сбор мелких фракций вторсырья на переработку.

С фотоотчетом фестиваля можно ознакомиться в официальной группе во ВКонтакте.