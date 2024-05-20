Москвичей предупредили о неблагоприятных погодных условиях 21 мая

Дождь и возможная гроза ожидаются в столице во вторник, 21 мая. Об этом предупредили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Согласно прогнозам синоптиков, в городе также ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Горожан просят сохранять внимательность при нахождении на улице в непогоду, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В пресс-службе Гидрометцентра России предупредили, что в Москве 21 мая будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение будет актуально с 12:00 до 21:00 21 мая. В этот период ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение будет действовать и в Московской области.

В конце мая новых заморозков в столице не ожидается, погода постепенно будет приближаться к летним значениям, отметила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что при текущих климатических тенденциях купальный сезон в европейской части России начнется не раньше чем в десятых числах июня.