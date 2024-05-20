Собянин пригласил москвичей на новую экспозицию о цифровизации Москвы на ВДНХ

В павильоне «Умный город» на ВДНХ открылась экспозиция, посвященная истории цифровизации Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В столице используются самые передовые технологии, которые позволяют управлять мегаполисом, делают его еще чище, комфортнее и безопаснее. Выставка приурочена к 30-летию Рунета и рассказывает, как развивалась цифровизация и вместе с ней менялась городская жизнь. Представлено больше 30 экспонатов», — отметил Мэр Москвы.

Основная часть экспозиции — это интерактивная лента времени, где можно поиграть на компьютере 1990-х годов, увидеть, как выглядела первая версия портала mos.ru, узнать, с чего начиналась история проекта «Активный гражданин», и многое другое.

Ленту времени дополняют основные вехи из истории развития Рунета. Они расскажут о первом российском издании, вышедшем онлайн, о создании популярных поисковых систем, социальных сетей и сервисов.

Вторая часть выставки посвящена изменениям в привычных сферах городской жизни, которые произошли благодаря технологиям.

Экспозиция заинтересует как взрослых, так и детей. Осмотреть ее можно с экскурсионной группой или самостоятельно с аудиогидом.