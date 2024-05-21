Собянин анонсировал фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!»

20 мая мэр столицы Сергей Собянин анонсировал самый продолжительный даже по мировым меркам фестиваль. Он будет продолжаться все лето. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

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Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» объединит все возможные летние активности, которые может предложить мегаполис.

— В эти дни, когда в городе наконец-то установилась теплая погода, мы запускаем фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит наши летние активности и станет самым продолжительным городским фестивалем в мире, — рассказал на страницах своего персонального сайта Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что в течение ста дней будут работать фестивальные площадки по всему городу: на бульварах и в скверах, в парках и на набережных, в традиционных точках проведения праздников и фестивалей и в неожиданных местах — вроде городских площадок для выгула собак.

К примеру, этим летом Бульварное кольцо станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре пройдет вернисаж. Петровский бульвар отдадут в распоряжение художников, любящих рисовать на пленэре. На Покровском бульваре пройдут литературные чтения, а на Тверском — мини-фестивали моды, фотографии и красоты. В свою очередь на Пушкинской, Крымской, Лужнецкой и других популярных набережных планируется организовать спортивные тренировки, тематические мастер-классы, литературные чтения, музыкальные выступления и другое.

Также фестивальные площадки готовы предоставить место для игры в баскетбол и волейбол, танцевальных классов, фитнес-зарядок, кулинарных и творческих мастер-классов, ярмарок винтажных изделий и многих других интересных дел.

— Уже стартовал проект «Лето в парке». Городские парки, как всегда, приглашают погулять и покататься на лодках, посмотреть кино, посетить аттракционы, поиграть на детских площадках и заниматься уличным спортом. А с началом календарного лета будут готовы к встрече гостей и открытые бассейны, — подчеркнул Сергей Собянин.

Летние кафе и гастропавильоны подготовили для москвичей новое сезонное меню, включающее мороженое, прохладительные напитки, сладкую вату. Собянин подчеркнул, что на портале mos.ru открыт удобный сервис бесплатного бронирования городских площадок, где найдется место практически под любое мероприятие, а заполнение заявки отнимет не более пяти минут.

Так, сцены и амфитеатры парков будут предоставлены в распоряжение желающим организовать танцевальные занятия, концерты, литературные чтения и турниры по шахматам или игре в теннис.

О готовности принять участие в фестивале уже заявили свыше 500 предпринимателей.

Кроме того, в городе пройдет фестиваль ландшафтного дизайна. Помимо традиционных клумб, город украсят более 700 выставочных садов и цветочных композиций. Бизнес-сообществу предложено поучаствовать в конкурсах грантов за лучшее сезонное оформление.

— «Лето в Москве. Все на улицу!» 2024 года — это смелый и масштабный эксперимент. По итогам нынешнего сезона мы хотим понять, что больше всего нравится москвичам, чтобы в следующем году предложить еще более разнообразную программу, — заключил мэр.

СПЕШИМ НА ВЫСТАВКУ

В павильоне «Умный город» на ВДНХ открылась экспозиция, посвященная истории цифровизации Москвы.

— Выставка приурочена к 30-летию рунета и рассказывает, как развивалась цифровизация и вместе с ней менялась городская жизнь. Представлено больше 30 экспонатов, — заявил Сергей Собянин, пригласив всех желающих посетить экспозицию на ВДНХ.

Основная часть экспозиции — это интерактивная лента времени.