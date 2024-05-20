В Музее Победы расскажут об освобождении Молдовы 22 мая

В Музее Победы пройдет мероприятие, посвященное 80-летию освобождения Молдовы от немецко-румынских захватчиков. Об этом Вечерней Москве рассказал в пресс-службе культурного учреждения.

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Событие пройдет 22 мая в стенах музея. В нем примут участие около 150 человек. Посетители смогут посетить экскурсию по масштабной экспозиции «Подвиг Армии». Работники учреждения расскажут о ключевых этапах и сражениях Великой Отечественной войны, а также гости узнают о значении Ясско-Кишиневской операции.

— В экспозиции представлено свыше 400 раритетов, в том числе реликвии, принадлежавшие легендарным полководцам. Экспозиция включает в себя мультимедийное оборудование, подвижные модели техники, интерактивные карты и диорамы, — сообщили в пресс-службе.

Помимо этого посетители смогут увидеть документальный фильм-хронику «Ясско-Кишиневская операция», а также планшетную выставку Культурно-образовательного центра Молдовы «Герои Советского Союза. Родом из Молдовы», которая расскажет о молдавских героях – летчиках, танкистах, подводниках, артиллеристах.

В завершение экскурсии участникам представят документальный фильм-хронику «Ясско-Кишиневская операция», а также планшетную выставку Культурно-образовательного центра Молдовы «Герои Советского Союза. Родом из Молдовы». На ней посетители узнают о молдавских героях — летчиках, танкистах, подводниках, артиллеристах.

Начало мероприятия планируется в 14:00, участие бесплатное.

22 мая в Музее Победы состоится презентация народного альманаха «Незабытые истории Победы» и пройдет церемония награждения авторов рассказов сборника. В пятый альманах «Незабытые истории Победы» вошел 101 рассказ о подвигах бойцов и межнациональной дружбе в годы Великой Отечественной войны.