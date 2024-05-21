Через Москву пройдет холодный фронт

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT о холодном фронте, который пройдёт через Москву сегодня.

«Сегодня ждём прохождения через Москву холодного фронта. Температура успеет прогреться в Москве до +23...+25 °С, затем кратковременный дождь, местами возможен умеренный и даже с грозой. После температура немного снизится», — сказал он.

Синоптик отметил, что сильного похолодания ждать не стоит.

«Завтра в Москве около +21...+22 °С, в четверг +19...+21 °С. В пятницу будет +19...+24 °С, в выходные потеплеет до +24...+26 °С, в московской области до +27 °С, без осадков. Сегодня ветер будет с порывами до 10—15 м/секунду, в последующие дни будет дуть с северо-востока. Атмосферное давление ждём максимальное в субботу — поднимется выше 760 мм ртутного столба», — заключил Ильин.

Ранее синоптики спрогнозировали возвращение тёплой погоды в Санкт-Петербург.