«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в столичном регионе

Во вторник, 21 мая, в столице будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Период предупреждения — с 12:00 21 мая до 21:00 21 мая. Днем 21 мая местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что при грозе прогнозируется усиление ветра западной четверти до 15 метров в секунду. Также предупреждение объявлено и в Подмосковье, передает сайт Гидрометцентра России.

Весна близится к завершению, но рекорд максимальной температуры до сих пор не побит, рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В конце мая новых заморозков в столице не ожидается, погода постепенно будет приближаться к летним значениям, отметила специалист.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что при текущих климатических тенденциях купальный сезон в европейской части России начнется не раньше чем в десятых числах июня.