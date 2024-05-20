В Москве начали работу 250 точек продажи клубники

В Москве открылись 250 точек продажи клубники. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

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— В этом году город принял решение увеличить количество адресов продаж с 150 до 250, а также расширить ассортимент — в специальных торговых конструкциях можно будет, помимо клубники, приобрести малину, голубику, смородину, крыжовник, ежевику, бруснику, чернику, клюкву и жимолость, — следует из публикации в Telegram-канале.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк добавил, что это позволит отечественным производителям и фермерским хозяйствам поставлять ягоды в Москву. Уточняется, что в столичный регион ягоды привозят из 40 субъектов России.

В первую неделю мая на ярмарках выходного дня в столице появилась свежая российская клубника. В ближайшее время на торговых площадках начнут продавать около 15 сортов этой ягоды: «карамелька», «клери», «флер», «Роксана» и многие другие.

Новая межрегиональная ярмарка открылась в Лосиноостровском районе на месте сезонной ярмарки выходного дня. Это 71-й всесезонный павильон, где москвичи смогут приобрести фермерские продукты из разных уголков России.