Выставку рисунков «Победный май» представят в Музее Победы

В Музее Победы 21 мая откроется выставка участников конкурса «Победный май», который посвящен подвигам участников Великой Отечественной войны и работников тыла. На мероприятии подведут итоги творческого состязания. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы.

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Участие в конкурсе приняли представители старшего поколения. Они подготовили рисунки и картины с сюжетами, посвященными боевым действиям, а также поздравительные открытки ко Дню Победы. В ходе открытия временной выставки будут подведены итоги конкурса и вручены награды победителям.

Конкурс рисунков «Победный май» проходил в Московской области с 10 апреля. Временная экспозиция будет работать с 21 по 24 мая 2024 года. Посетители Музея Победы смогут посмотреть выставку бесплатно, отметили в пресс-службе учреждения.

В Музее Победы прошла акция «Ночь музеев», посвященная теме «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». В ее рамках сотрудники учреждения подготовили масштабную программу, где участвовали государственные деятели, потомки полководцев, певцы, писатели и блогеры. Они рассказали гостям о своих семейных реликвиях.

16 мая в Музей Победы на вечное хранение передали историю скульптора-фронтовика Семена Лоика. Потомки внесли его биографию и фотографию в проект «Лица Победы».