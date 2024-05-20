В Москве начали отключать горячую воду

В Москве в понедельник, 20 мая, начались отключения горячей воды в рамках гидравлических испытаний теплосетей в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом говорится в Telegram-канале Городского хозяйства.

Там напомнили, что плановые отключения горячей воды проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Специалисты выявляют потенциально ненадежные участки тепловых сетей и восстанавливают их, чтобы обеспечить теплоснабжение жителей столицы.

Также в это время проводятся перекладка трубопроводов, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем водо- и теплоснабжения. Горячую воду в Москве отключают не более чем на десять дней при законодательном нормативе 14 дней. Посмотреть график отключения для конкретного дома можно на сайте mos.ru.

Ранее россиянам назвали места, куда необходимо обращаться, если по графику горячая вода уже должна была поступать, но ее нет.