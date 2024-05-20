Тематический трамвай к 89-летию московского метро запустили в столице

В честь 89-летия Московского метрополитена в столице вышел на линию празднично украшенный тематический трамвай. Он курсирует по маршруту № 9 от Белорусского вокзала до Российского университета транспорта (МИИТ).

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С внешней стороны вагона разместили фотографии, рассказывающие об этапах развития метрополитена. На них можно увидеть станции, вестибюли и поезда, а по центру находится знаменитый логотип — большая красная буква М.

«С 2021 года трамвайной сетью столицы управляет Московский метрополитен. Сегодня трамваи — это продолжение метро, поэтому мы также украсили один из них к празднику. Сергей Собянин поддерживает проекты развития этого вида транспорта. В ближайшие годы планируем открывать новые трамвайные линии и маршруты в разных районах столицы», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Маршрут тематического трамвая проходит от станции метро «Белорусская» через Лесную улицу, площадь Борьбы, Российский университет транспорта, Новосущевский переулок и Тихвинскую улицу. Планируется, что необычный трамвай можно будет увидать в столице до конца июня.