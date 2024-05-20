ФОК построят на улице Молдагуловой на востоке Москвы

Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка на строительство спортивного объекта с физкультурно-оздоровительным комплексом вблизи станции метро «Выхино». Об этом в понедельник, 20 мая, сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская.

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По ее словам, новый спортивный объект построят на площади 0,56 гектара по адресу улица Молдагуловой, земельный участок 5б.

— Его общая площадь составит более восьми тысяч квадратных метров, из которых 4,2 тысячи квадратных метров займет физкультурно-оздоровительный комплекс. Высота здания не превысит четырех этажей, — уточнила Княжевская.

Другой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится в Бутырском районе столицы.

Кроме того, жилой комплекс с социальной инфраструктурой планируется построить на месте бывшей промышленной зоны «Малино». На его территории появятся детский сад на 200 мест, школа для 400 учащихся и центр развития детского творчества.

Также проект предполагает строительство торгово-развлекательного центра, куда войдет физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Еще один дом с бассейнами и ФОКом в центре столицы достроят уже в третьем квартале этого года.