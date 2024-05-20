Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве 28 мая

28 мая на базе «Цифрового делового пространства» пройдет форум «Самозанятые-2024». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Его участниками станут предприниматели, которые платят налог на профессиональный доход, и жители столицы, которые хотели бы познакомиться с нюансами работы в этом статусе.

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Регистрация на мероприятие открыта на портале проекта «Малый бизнес Москвы».

«За три года форум объединил уже больше 800 самозанятых горожан. Из-за высокого спроса в этом году число мест увеличили. Несколько сотен гостей увидят выступления представителей различных индустрий — от банковской сферы до цифровых коммуникаций. Они дадут практические советы по продвижению бизнеса», — рассказала Наталья Сергунина.

На площадке будет работать менторская гостиная, где эксперты проведут индивидуальные консультации.

Деловую программу откроет сессия «Самозанятый — старт для большого бизнеса». В ее рамках спикеры из разных сфер бизнеса поделятся собственным опытом работы в статусе самозанятого, расскажут о выборе ниши, первых шагах и первых результатах своей деятельности.

На другой сессии участники обсудят эффективные способы организации своего дела, каналы для поиска клиентов, сотрудничество с маркетплейсами и другими популярными платформами.

На встрече «Инструменты продвижения для самозанятых» слушатели узнают, как продавать товары и услуги с помощью видео, зачем создавать личный бренд и какую роль в маркетинге играют социальные сети. Кроме того, на форуме состоится награждение победителей профильного столичного конкурса «Ты можешь!».

Для тех, кто захочет продолжить знакомство с темой, на портале проекта «Малый бизнес Москвы» откроют онлайн-курс «Самозанятость на практике: тонкости работы и продвижения». Занятия будут проходить с 29 по 31 мая с 12:00 до 13:00.

На первом вебинаре слушателям расскажут о формах ведения бизнеса, плюсах и минусах налога на профессиональный доход, социальных гарантиях и других аспектах. Вторую лекцию посвятят изучению способов привлечения клиентов, а третью — процедуре регистрации товарного знака. Количество мест неограниченно.

Обучение основам бизнеса проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.