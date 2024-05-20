QR-код для получения продуктов на молочной кухне добавили в электронную медкарту

В электронной медицинской карте появился QR-код заказа для получения продуктов на молочной кухне. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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В новом разделе «Моя молочная кухня» пользователи также могут ознакомиться с историей заказов на получение льготных продуктов питания, их перечнем, графиком работы молочно-раздаточных пунктов. Всего в столице работает более 200 молочных кухонь.

— Благодаря созданию в электронной медкарте на портале mos.ru нового раздела «Моя молочная кухня» процесс получения бесплатного питания стал еще более удобным и понятным, — отметила Ракова, слова которой приводит официальный сайт мэра Москвы.

В декабре еще три молочно-раздаточных пункта открылись в столице после ремонта. С начала 2023 года в городе открыли 48 молочно-раздаточных пунктов, а всего в рамках этой программы — уже 71.

Специалисты активно приводят в порядок городские молочно-раздаточные пункты по аналогии с программой обновления поликлиник. Бесплатные продукты питания в Москве получают беременные женщины, кормящие мамы и дети.