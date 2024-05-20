Собянин анонсировал начало самого продолжительного городского фестиваля в мире

В столице пройдет фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит летние активности. Он станет самым продолжительным в мире и продлится 100 дней. Об этом в понедельник, 20 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Горожан ждут выступления уличных музыкантов, мастер-классы, литературные чтения и многое другое. Фестивальные площадки развернутся по всей столице: мероприятия будут проходить на бульварах и в скверах, в парках и на набережных, традиционных точках проведения мероприятий и необычных местах (например, площадках для выгула собак).

Бульварное кольцо станет пространством, в котором будут царить культура, спорт и мода. На Петровском бульваре расположатся художники, любящие рисовать на пленэре. На Покровском бульваре пройдут литературные чтения, а на Тверском — мини-фестивали моды, фотографии и красоты. Город украсят клумбы, более 700 выставочных садов и цветочных композиций.

— «Лето в Москве. Все на улицу!» 2024 года — это смелый и масштабный эксперимент. По итогам нынешнего сезона мы хотим понять, что больше всего нравится москвичам, чтобы в следующем году предложить еще более интересную и разнообразную программу, — отметил Сергей Собянин в личном блоге.

В столице также прошел Московский весенний велофестиваль. Его участники установили новый рекорд: в этом году к нему присоединились более 65 тысяч человек.