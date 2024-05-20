Московское метро переводят на летний режим работы

Систему вентиляции в столичном метро начали готовить к летнему сезону. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

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По его словам, кондиционеры перевели на летний режим работы, а в вестибюлях сняли свыше шести тысяч вторых дверей, защищавших станции от холодного воздуха. Благодаря этому увеличился воздухообмен и улучшилась естественная вентиляция. Кроме того, специалисты промыли фасады и остекление всех станций.

— На станциях метро температуру контролирует отдельное подразделение — лаборатория микроклимата. Оно следит за качеством воздуха во всем метрополитене. Также при наступлении жарких дней на усиленный режим работы переводим тоннельную вентиляцию, — рассказал Ликсутов.

Всего в столичном метро кондиционеры установлены более чем в 60 процентах поездов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, на летний режим перевели столичную систему теплоснабжения. В это время производится временное отключение горячего водоснабжения. Специалисты проводят перекладку трубопроводов, а также осуществляют профилактический и капитальный ремонт тепловых станций.