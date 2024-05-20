Фестиваль «Бизнес-софты» пройдет в «Технограде» на ВДНХ 25 мая

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ приглашает москвичей на фестиваль «Бизнес-софты», посвященный развитию профессиональных компетенций руководителя, он пройдет 25 мая с 10:30 до 17:30 в павильоне «Арт. Техноград» по адресу: проспект Мира, д. 119, стр. 318. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Программа мероприятия рассчитана на руководителей любых уровней, которые хотят прокачать важные профессиональные навыки, такие как эффективное управление конфликтами, ведение переговоров и стресс-менеджмент. В рамках фестиваля пройдет более 20 мероприятий, каждое из которых познакомит гостей с актуальными трендами в управлении командой, позволит улучшить персональную эффективность и универсальные навыки. Они смогут посетить интерактивные лекции и практикумы, принять участие в мастер-классах и играх, а также получить индивидуальную экспресс-консультацию бизнес-коуча», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется с лекции бизнес-тренера Ирины Аветисян, на которой она представит обзор ключевых навыков, необходимых для системного роста предпринимателя. Психолог и коуч Елена Симонова на своей интерактивной лекции расскажет о возрастных кризисах, влияющих на лидерские качества и принятие решений в бизнесе, а также научит преодолевать их и использовать для достижения успеха в карьере и личной жизни. Карьерный консультант, психолог и коуч Оксана Панина представит на лекции обзор гибких навыков, которые помогут руководителю масштабировать бизнес.

На практикуме «Дух предпринимательства: как начать свой бизнес» гости узнают от бизнес-тренера Елены Авериной о важных составляющих предпринимательской деятельности. Тренинг «Не ставьте хороших людей на плохие места. Типы лидерства для создания успешных команд» будет посвящен секретам построения эффективной команды с учетом врожденного типа личности каждого сотрудника, его проведет эксперт по деловым и личным коммуникациям Татьяна Лепехина. На практикуме «Переговоры» бизнес-тренер и предприниматель Жанна Дьячкова поможет участникам проработать навыки эффективной коммуникации при ведении переговоров. Соучредитель рекламного интернет-агентства, эксперт по масштабированию и продвижению бизнеса и личностей в социальных сетях и интернете Валентина Лисина проведет практикум «Личный бренд по пирамиде Дилтса». На мастер-классе «Сетевое взаимодействие в предпринимательстве. Как сильное окружение помогает вырасти в доходах и не только?» слушатели познакомятся с принципами формирования окружения и научатся использовать его возможности, его проведет бизнес-коуч и клинический психолог Татьяна Петухова.

Индивидуальные консультации с бизнес-коучем будут проходить с 11:45 до 17:00. Участники смогут обсудить с экспертом методику выстраивания коммуникаций внутри команды, механику внедрения продуктов, стратегии освоения новых товарных рынков, а также улучшение лидерских качеств руководителя и другие вопросы. Для записи на консультацию необходимо получить бесплатный билет в день мероприятия с 10:30 до 11:30 на стойке регистрации. Ее длительность составляет 30 минут.

Кроме того, программа фестиваля включает девять бизнес-игр, которые помогут проработать бизнес-идею и запустить новый продукт, потренировать десять видов мышления и восемь компетенций для эффективного ведения своего дела, прокачать навыки переговоров и разрешения конфликтов, проанализировать личный бренд и выявить сильные стороны – свои, проекта или команды.

Подробное расписание мероприятий представлено на сайте: hcdf.timepad.ru/event/2806451. Мероприятие проводится бесплатно, для участия необходима предварительная регистрация.