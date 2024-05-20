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Фестиваль «Бизнес-софты» пройдет в «Технограде» на ВДНХ 25 мая

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ приглашает москвичей на фестиваль «Бизнес-софты», посвященный развитию профессиональных компетенций руководителя, он пройдет 25 мая с 10:30 до 17:30 в павильоне «Арт. Техноград» по адресу: проспект Мира, д. 119, стр. 318. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фестиваль «Бизнес-софты» пройдет в «Технограде» на ВДНХ 25 мая
© Агентство «Москва»

«Программа мероприятия рассчитана на руководителей любых уровней, которые хотят прокачать важные профессиональные навыки, такие как эффективное управление конфликтами, ведение переговоров и стресс-менеджмент. В рамках фестиваля пройдет более 20 мероприятий, каждое из которых познакомит гостей с актуальными трендами в управлении командой, позволит улучшить персональную эффективность и универсальные навыки. Они смогут посетить интерактивные лекции и практикумы, принять участие в мастер-классах и играх, а также получить индивидуальную экспресс-консультацию бизнес-коуча», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется с лекции бизнес-тренера Ирины Аветисян, на которой она представит обзор ключевых навыков, необходимых для системного роста предпринимателя. Психолог и коуч Елена Симонова на своей интерактивной лекции расскажет о возрастных кризисах, влияющих на лидерские качества и принятие решений в бизнесе, а также научит преодолевать их и использовать для достижения успеха в карьере и личной жизни. Карьерный консультант, психолог и коуч Оксана Панина представит на лекции обзор гибких навыков, которые помогут руководителю масштабировать бизнес.

На практикуме «Дух предпринимательства: как начать свой бизнес» гости узнают от бизнес-тренера Елены Авериной о важных составляющих предпринимательской деятельности. Тренинг «Не ставьте хороших людей на плохие места. Типы лидерства для создания успешных команд» будет посвящен секретам построения эффективной команды с учетом врожденного типа личности каждого сотрудника, его проведет эксперт по деловым и личным коммуникациям Татьяна Лепехина. На практикуме «Переговоры» бизнес-тренер и предприниматель Жанна Дьячкова поможет участникам проработать навыки эффективной коммуникации при ведении переговоров. Соучредитель рекламного интернет-агентства, эксперт по масштабированию и продвижению бизнеса и личностей в социальных сетях и интернете Валентина Лисина проведет практикум «Личный бренд по пирамиде Дилтса». На мастер-классе «Сетевое взаимодействие в предпринимательстве. Как сильное окружение помогает вырасти в доходах и не только?» слушатели познакомятся с принципами формирования окружения и научатся использовать его возможности, его проведет бизнес-коуч и клинический психолог Татьяна Петухова.

Индивидуальные консультации с бизнес-коучем будут проходить с 11:45 до 17:00. Участники смогут обсудить с экспертом методику выстраивания коммуникаций внутри команды, механику внедрения продуктов, стратегии освоения новых товарных рынков, а также улучшение лидерских качеств руководителя и другие вопросы. Для записи на консультацию необходимо получить бесплатный билет в день мероприятия с 10:30 до 11:30 на стойке регистрации. Ее длительность составляет 30 минут.

Кроме того, программа фестиваля включает девять бизнес-игр, которые помогут проработать бизнес-идею и запустить новый продукт, потренировать десять видов мышления и восемь компетенций для эффективного ведения своего дела, прокачать навыки переговоров и разрешения конфликтов, проанализировать личный бренд и выявить сильные стороны – свои, проекта или команды.

Подробное расписание мероприятий представлено на сайте: hcdf.timepad.ru/event/2806451. Мероприятие проводится бесплатно, для участия необходима предварительная регистрация.

Новости Москвы
Елена Аверина
Елена Симонова
Татьяна Петухова
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