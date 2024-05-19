На МЦК приостановили движение поездов

Движение на МЦК против часовой стрелки временно приостановлено
На Московском центральном кольце (МЦК) было временно приостановлено движение поездов против часовой стрелки. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Горожанам рекомендовали воспользоваться для передвижения по МЦК встречными поездами, следующими по часовой стрелке, а также другими линиями метро, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Причины и подробности возникновения ситуации не приводятся.
Через несколько минут после этого в Дептрансе сообщили, что движение было восстановлено и введено в график.