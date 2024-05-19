На МЦК приостановили движение поездов

На Московском центральном кольце (МЦК) было временно приостановлено движение поездов против часовой стрелки. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Горожанам рекомендовали воспользоваться для передвижения по МЦК встречными поездами, следующими по часовой стрелке, а также другими линиями метро, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Причины и подробности возникновения ситуации не приводятся.

Через несколько минут после этого в Дептрансе сообщили, что движение было восстановлено и введено в график.