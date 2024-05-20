Народный альманах «Незабытые истории Победы» представят в Музее Победы

Презентация народного альманаха «Незабытые истории Победы» и церемония награждения авторов рассказов сборника состоится в Музее Победы 22 мая. Об этом в понедельник, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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— В пятый народный альманах «Незабытые истории Победы» вошел 101 рассказ о подвигах бойцов и межнациональной дружбе в годы Великой Отечественной войны. Все материалы сборника будут переданы на вечное хранение в Музей Победы и в музейный комплекс «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных Сил России, — рассказали представители музея.

Также в ходе церемонии награждения пройдет презентация новых видеороликов из серии «Героями не рождаются», которые пополнили энциклопедию «Герои России».

Кроме того, в Музее Победы 21 мая откроется выставка участников конкурса «Победный май», который посвящен подвигам участников Великой Отечественной войны и работников тыла. На мероприятии подведут итоги творческого состязания.

В Музее Победы прошла акция «Ночь музеев», посвященная теме «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». В ее рамках сотрудники учреждения подготовили масштабную программу, где участвовали государственные деятели, потомки полководцев, певцы, писатели и блогеры. Они рассказали гостям о своих семейных реликвиях.