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В Москве ожидаются переменная облачность и до 24 градусов тепла

Переменная облачность, без осадков ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются переменная облачность и до 24 градусов тепла
© РИА Новости

Днем температура воздуха в городе будет от 22 до 24 градуса тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 20 до 25 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.

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