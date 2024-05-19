В Москве открылись новые выездные площадки для регистрации брака

Проект «Новые адреса счастья» пользуются популярностью у столичных молодоженов. За пять лет действия программы на необычных площадках для регистрации брака расписались уже 50 тысяч пар. Об этом в воскресенье, 19 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Свадебные церемонии проходили на футбольном матче, в движущемся поезде Большой кольцевой линии метро, а с этого года их можно проводить также в усадьбе Зубовых и библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина. Новые места для регистрации брака добавляются в проект «Новые адреса счастья» каждый год.

— Сегодня каждая пятая торжественная церемония в столице проходит на выезде. Самые популярные места — 84-й этаж башни «ОКО», особняк «Роял» на Малой Ордынке, особняк Спиридонова, территория храма Блаженной Матроны Московской и гостиница «Националь» с видом на Красную площадь, — приводит слова Сергея Собянина официальный сайт мэра Москвы.

Жители столицы могут получить 15 тысяч городских баллов, заключив брак на площадке проекта «Новые адреса счастья».

Кроме того, на портале mos.ru стал доступен сервис «Наша свадьба», с помощью которого можно выбрать место для проведения церемонии бракосочетания.