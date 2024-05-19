Весенний велофестиваль поставил рекорд по числу участников

Более 65 тысяч человек приняли участие в Московском весеннем велофестивале, тем самым установив новый рекорд. В этом году он прошел в ретростиле.

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«Для участников велофестиваля была организована насыщенная программа на Зубовской площади. Выступали артисты, аниматоры в ретрокостюмах и художественные гимнасты, проходили танцевальные уроки на велосипедах и BMX-шоу. Все участники получили эксклюзивные памятные значки», — сообщил Мэр Москвы.

Помимо этого, участники могли сделать снимки на память в необычных фотозонах и посетить интерактивные площадки, а перед заездом подготовить велосипеды в специальных мастерских.