На следующей неделе жителей Москвы ожидают кратковременные дожди из-за чередования антициклонов, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Кроме того, в столице опустятся столбики термометров, однако похолодание не будет серьезным. По словам Шувалова, температура воздуха составит 17–18 градусов тепла.

Приблизится антициклон к столице во второй половине дня во вторник, 21 мая. До этого прогнозируется солнечная погода, температура воздуха составит 20–23 градуса тепла. Из-за антициклона столбики термометров понизятся, но сильного похолодания не произойдет. Мы вернемся к показателям в 17–18 градусов тепла, — заявил синоптик.

Шувалов добавил, что до конца этого месяца атмосферное давление в Москве будет высоким, ожидается солнечная погода. Согласно прогнозу, порывистого ветра в столице на следующей неделе не будет.

В Москве в воскресенье ожидается до 21 градуса тепла

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что до конца мая в Москве ожидается комфортная погода. По ее словам, вероятность повторения заморозков, которые наблюдались в начале месяца в городе, крайне мала.