Москвичам предложили поделиться фотографиями с ВДНХ в проекте «Город заданий»

В проекте «Город заданий» появилась новая задача для москвичей от ВДНХ. В честь 85-летнего юбилея выставки горожанам предложили поделиться снимками, сделанными на ее территории не позднее 4 ноября 2023 года.

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Необходимо воссоздать фотографии или сделать кадр на этом же месте и написать рассказ на одну из предложенных тем: «Что для меня и моих близких значит это место на ВДНХ и как оно изменилось к лучшему спустя время» или «Каким я хочу видеть это место на ВДНХ в будущем».

К публикации нужно прикрепить оба снимка: оригинальный и новый. Готовую работу необходимо разместить в проекте «Город заданий» и в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами #ялюблювднх и #городзаданий. В отчете для «Города заданий» москвичам нужно добавить ссылку на публикацию в соцсети. Участники получат баллы от проекта. Самые интересные рассказы представят на сайте ВДНХ в период празднования юбилея выставки, передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала 2024 года участники проекта «Город заданий» получили около 100 миллионов баллов за успешное выполнение задач с пользой для города.

К программе «Миллион призов» присоединились уже почти 250 московских компаний. Например, горожане могут обменять призовые баллы на оплату части чека в магазинах продуктов, одежды, обуви.