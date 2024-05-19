Крути педали: восемь необычных веломаршрутов в Москве и Московской области

Наконец-то пришло тепло. У любителей велопрогулок все больше поводов отправиться в интересное путешествие. Для такой прогулки можно выбрать несложные живописные маршруты по столичным набережным и паркам или бросить себе вызов и отправиться исследовать достопримечательности и природные зоны Московской области. Второй вариант подойдет велосипедистам с хорошей физической подготовкой — крутить педали придется долго, иногда в течение шести-семи часов. «Мослента» вместе с Яндекс Путешествиями выбрали самые интересные места в столице и области для велопрогулок.

Пруды Измайловского парка

© Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Город: Москва

Маршрут: «Измайловский парк — Терлецкие пруды»

Время: 1,5 часа

Расстояние: 10 километров

В Измайловском парке, расположенном в долине реки Серебрянка, проложен живописный веломаршрут, который называется «Пруды». Он начинается в центральной части парка с аллеи Большого Круга, проходит вдоль лесной аллеи Пролетарского Входа и по Народному проспекту. Дорога идет вдоль аллеи туй, декоративных прудов, реки Серебрянка и березовой рощи.

Можно продолжить маршрут до Терлецкого парка и завершить велопрогулку на берегу Терлецких прудов. Для этого придется перейти шоссе Энтузиастов по надземному пешеходному переходу. Опытным велосипедистам может не хватить нагрузки, но для начинающих — это идеальный вариант.

Два пути по Битцевскому парку

© Фото: Stolbovsky / Wikimedia

Город: Москва

Маршрут: по Битцевскому лесу

Время: 2-3 часа

Расстояние: 8,1 километра

В Битцевском лесу на юге Москвы есть два интересных веломаршрута. Первый — «Коньковский ручей» — начинается на пересечении Севастопольского проспекта с улицей Миклухо-Маклая. Путь велосипедистов проходит по суходольному лугу, мимо Коньковского пруда, на берегу которого растут белая и ломкая ивы и ольха. Затем дорожка сворачивает в смешанный лиственный и сосновый лес.

В начале пути можно зарулить на Лисью гору, которую называют Лысой, и посмотреть на капище с деревянными идолами и жертвенными камнями. Много лет назад язычники поклонялись здесь своим богам и совершали религиозные обряды. Если есть время и желание, можно найти железобетонные доты, оставшиеся от линии обороны Москвы. Дорожка ведет до микрорайона Северное Чертаново.

Второй маршрут «Долина реки Битца» проходит по территории зоны отдыха «Битца» и позволяет рассмотреть разные типы леса — смешанный лиственный, ельник и сосняк. Остальные маршруты — это асфальтированные дороги для пеших и велопрогулок.

Четыре столичных моста

© Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Город: Москва

Маршрут: «Крымский мост — Москва-Сити»

Время: 1,5 часа

Расстояние: 13 километров

Велопрогулка по набережным Москвы — хороший выбор для романтичного свидания. Маршрут несложный, очень живописный и позволяет рассмотреть все красоты города.

Он стартует на правом берегу Москвы-реки у Крымского моста, проходит через Парк Горького и Нескучный Сад, Андреевскую набережную и Воробьевы горы. Финиш — недалеко от «Москва-Сити», со стороны набережной Тараса Шевченко. Этот маршрут еще называют «Четыре моста», потому что велосипедисты проезжают «Багратион», Андреевский, Бородинский, Новоарбатский мосты.

По столичным набережным

Город: Москва

© Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Маршрут: «Нагатинская набережная — Москва-Сити»

Время: 3,5-4 часа

Расстояние: 30 километров

Этот маршрут подойдет велосипедистам со стажем. Старт — в районе Нагатинский затон. Проезжая по Нагатинской и Новоданиловской набережным, можно полюбоваться новыми речными трамвайчиками и футуристическим дизайном кварталов жилого комплекса «Зиларт».

После Павелецкой набережной начинается Замоскворечье. Если свернуть с маршрута, можно осмотреть дошедшие до наших дней старинные особняки, купеческие дома, церкви и дворянские усадьбы. С Космодамианской набережной откроется вид на одну из монументальных сталинских высоток. Чтобы попасть к парку Зарядье и кремлевской стене, нужно повернуть на Большом Устьинском мосту на Москворецкую набережную. Маршрут также проходит по Пречистенской и Фрунзенской набережным и заканчивается у «Москва-Сити».

По деревням до монастыря

© Фото: Mark Nakoykher / Wikimedia

Место: Московская область

Маршрут: «Барвиха — Звенигород»

Время: 4 часа

Расстояние: 41 километр

Начинается маршрут в деревне Барвиха. С Белорусского вокзала можно доехать до станции Усово и оттуда на автобусе № 121 или маршрутках №121, 150 или 536 и выйти на остановке «Администрация» в деревне Барвиха. Билет на электричку будет стоить 99 рублей.

Путь проходит по берегам Москвы-реки через село Петрово-Дальнее и деревню Пальцы, в том числе по территории природного резервата «Масловская лесная дача» — через хвойные и смешанные леса. Финальная точка — Саввино-Сторожевский мужской монастырь, который стоит на горе Сторожи. Монастырю более 600 лет. Это одно из самых популярных мест у паломников со всей страны.

Подкрепившись монастырским хлебом и знаменитым квасом, настоянным на изюме, можно завершить маршрут в Звенигороде, заодно осмотрев его достопримечательности — проехать по Чеховским местам и заглянуть в Музей русского десерта и музей СССР. Еще один вариант — стартовать в Звенигороде и вернуться этим маршрутом в Москву.

Прогулка по самому большому парку

© Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Город: Москва

Маршрут: по Лосиному острову

Время: 3,5 часа

Расстояние: 36 километров

Путь от Ярославского вокзала до Болшева на электричке займет всего полчаса, стоимость билета — 99 рублей. Болшево — это старт веломаршрута, который проходит по Лосиному острову, самому большому лесопарку Москвы.

В хорошую погоду по тропинкам национального парка можно добраться к речкам Торфянка и Пехорка, Булганинским прудам и на Неклюдову ручью, но после дождя лучше не рисковать. Сделать привал стоит у Торфянки. Когда-то там добывали торф, а потом на месте карьера образовалось озеро.

Следующие точки маршрута — Ботанический сад и парк «Останкино». Финиш — станция МЦК «Ботанический сад». По пути можно притормозить у Ростокинского акведука, который был построен в конце XVIII века. С него открываются живописный вид на долину реки Яуза. Сооружение открыто по выходным и праздничным дням.

В гости к «Горожанам»

© Кадр: Творческий процесс / YouTube

Место: Московская область

Маршрут: «Дмитров — Перемилово»

Время: 2 часа

Расстояние: 10,5 километра

До Дмитрова идет электричка с Савеловского вокзала, цена билета — 231 рубль. Старт маршрута — у музея-заповедника «Дмитровский кремль». Древнерусская крепость XII века не дошла до наших дней, но путешественники могут осмотреть поросший травой земляной вал, окруженный рвом, Успенский собор и старый парк. Если повезет, послушать колокольные звоны.

От Кремля начинается Кропоткинская улица — это пешеходная зона со старыми деревянными домами и любопытными скульптурными композициями. Туристы любят фотографировать «Горожан» (отлитых в бронзе жителей старого города) — крестьянку-огородницу, купца с купчихой, учительницу, старика-паломника. Еще одна достопримечательность на маршруте — мемориал «Перемиловская высота», установленный на месте, где во время Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои за Дмитров. Заканчивается маршрут у Егорьевских ворот Дмитровского кремля.

На велосипеде по каменоломням

© Кадр: Dmitriy Dranichkin / YouTube

Место: Московская область

Маршрут: по Кубинке

Время: 6,5 часа

Расстояние: 58 километров

Тем, кого не пугают сложные маршруты, стоит отправиться в велопутешествие по окрестностям Кубинки. Доехать до старта — станции Кубинка-1 — можно на электричке, которая отходит с Белорусского вокзала по цене билета 231 рубль.

По пути велосипедисты увидят знаменитые Полушкинские каменоломни, где добывали известняк для храма Христа Спасителя. Их всего пять — «Форпост», «Пещера гадюки», «Челюсть дракона», «Нос носорога» и «Затерянный мир». В каменоломнях тренируются начинающие альпинисты и горные туристы, а еще живут бурундуки.

Усадьбой Щербатовых, мимо которой проходит маршрут, полюбоваться не удастся — она обнесена глухим забором. Но можно прокатиться по усадьбе Любвино — несмотря на то что она много лет находится в запустении, ее стоит посетить. «Летящее белое чудо» — так писали о ней в газетах в начале ХХ века.