Крути педали: восемь необычных веломаршрутов в Москве и Московской области
Наконец-то пришло тепло. У любителей велопрогулок все больше поводов отправиться в интересное путешествие. Для такой прогулки можно выбрать несложные живописные маршруты по столичным набережным и паркам или бросить себе вызов и отправиться исследовать достопримечательности и природные зоны Московской области. Второй вариант подойдет велосипедистам с хорошей физической подготовкой — крутить педали придется долго, иногда в течение шести-семи часов. «Мослента» вместе с Яндекс Путешествиями выбрали самые интересные места в столице и области для велопрогулок.
Пруды Измайловского парка
Город: Москва
Маршрут: «Измайловский парк — Терлецкие пруды»
Время: 1,5 часа
Расстояние: 10 километров
В Измайловском парке, расположенном в долине реки Серебрянка, проложен живописный веломаршрут, который называется «Пруды». Он начинается в центральной части парка с аллеи Большого Круга, проходит вдоль лесной аллеи Пролетарского Входа и по Народному проспекту. Дорога идет вдоль аллеи туй, декоративных прудов, реки Серебрянка и березовой рощи.
Можно продолжить маршрут до Терлецкого парка и завершить велопрогулку на берегу Терлецких прудов. Для этого придется перейти шоссе Энтузиастов по надземному пешеходному переходу. Опытным велосипедистам может не хватить нагрузки, но для начинающих — это идеальный вариант.
Два пути по Битцевскому парку
Город: Москва
Маршрут: по Битцевскому лесу
Время: 2-3 часа
Расстояние: 8,1 километра
В Битцевском лесу на юге Москвы есть два интересных веломаршрута. Первый — «Коньковский ручей» — начинается на пересечении Севастопольского проспекта с улицей Миклухо-Маклая. Путь велосипедистов проходит по суходольному лугу, мимо Коньковского пруда, на берегу которого растут белая и ломкая ивы и ольха. Затем дорожка сворачивает в смешанный лиственный и сосновый лес.
В начале пути можно зарулить на Лисью гору, которую называют Лысой, и посмотреть на капище с деревянными идолами и жертвенными камнями. Много лет назад язычники поклонялись здесь своим богам и совершали религиозные обряды. Если есть время и желание, можно найти железобетонные доты, оставшиеся от линии обороны Москвы. Дорожка ведет до микрорайона Северное Чертаново.
Второй маршрут «Долина реки Битца» проходит по территории зоны отдыха «Битца» и позволяет рассмотреть разные типы леса — смешанный лиственный, ельник и сосняк. Остальные маршруты — это асфальтированные дороги для пеших и велопрогулок.
Четыре столичных моста
Город: Москва
Маршрут: «Крымский мост — Москва-Сити»
Время: 1,5 часа
Расстояние: 13 километров
Велопрогулка по набережным Москвы — хороший выбор для романтичного свидания. Маршрут несложный, очень живописный и позволяет рассмотреть все красоты города.
Он стартует на правом берегу Москвы-реки у Крымского моста, проходит через Парк Горького и Нескучный Сад, Андреевскую набережную и Воробьевы горы. Финиш — недалеко от «Москва-Сити», со стороны набережной Тараса Шевченко. Этот маршрут еще называют «Четыре моста», потому что велосипедисты проезжают «Багратион», Андреевский, Бородинский, Новоарбатский мосты.
По столичным набережным
Город: Москва
Маршрут: «Нагатинская набережная — Москва-Сити»
Время: 3,5-4 часа
Расстояние: 30 километров
Этот маршрут подойдет велосипедистам со стажем. Старт — в районе Нагатинский затон. Проезжая по Нагатинской и Новоданиловской набережным, можно полюбоваться новыми речными трамвайчиками и футуристическим дизайном кварталов жилого комплекса «Зиларт».
После Павелецкой набережной начинается Замоскворечье. Если свернуть с маршрута, можно осмотреть дошедшие до наших дней старинные особняки, купеческие дома, церкви и дворянские усадьбы. С Космодамианской набережной откроется вид на одну из монументальных сталинских высоток. Чтобы попасть к парку Зарядье и кремлевской стене, нужно повернуть на Большом Устьинском мосту на Москворецкую набережную. Маршрут также проходит по Пречистенской и Фрунзенской набережным и заканчивается у «Москва-Сити».
По деревням до монастыря
Место: Московская область
Маршрут: «Барвиха — Звенигород»
Время: 4 часа
Расстояние: 41 километр
Начинается маршрут в деревне Барвиха. С Белорусского вокзала можно доехать до станции Усово и оттуда на автобусе № 121 или маршрутках №121, 150 или 536 и выйти на остановке «Администрация» в деревне Барвиха. Билет на электричку будет стоить 99 рублей.
Путь проходит по берегам Москвы-реки через село Петрово-Дальнее и деревню Пальцы, в том числе по территории природного резервата «Масловская лесная дача» — через хвойные и смешанные леса. Финальная точка — Саввино-Сторожевский мужской монастырь, который стоит на горе Сторожи. Монастырю более 600 лет. Это одно из самых популярных мест у паломников со всей страны.
Подкрепившись монастырским хлебом и знаменитым квасом, настоянным на изюме, можно завершить маршрут в Звенигороде, заодно осмотрев его достопримечательности — проехать по Чеховским местам и заглянуть в Музей русского десерта и музей СССР. Еще один вариант — стартовать в Звенигороде и вернуться этим маршрутом в Москву.
Прогулка по самому большому парку
Город: Москва
Маршрут: по Лосиному острову
Время: 3,5 часа
Расстояние: 36 километров
Путь от Ярославского вокзала до Болшева на электричке займет всего полчаса, стоимость билета — 99 рублей. Болшево — это старт веломаршрута, который проходит по Лосиному острову, самому большому лесопарку Москвы.
В хорошую погоду по тропинкам национального парка можно добраться к речкам Торфянка и Пехорка, Булганинским прудам и на Неклюдову ручью, но после дождя лучше не рисковать. Сделать привал стоит у Торфянки. Когда-то там добывали торф, а потом на месте карьера образовалось озеро.
Следующие точки маршрута — Ботанический сад и парк «Останкино». Финиш — станция МЦК «Ботанический сад». По пути можно притормозить у Ростокинского акведука, который был построен в конце XVIII века. С него открываются живописный вид на долину реки Яуза. Сооружение открыто по выходным и праздничным дням.
В гости к «Горожанам»
Место: Московская область
Маршрут: «Дмитров — Перемилово»
Время: 2 часа
Расстояние: 10,5 километра
До Дмитрова идет электричка с Савеловского вокзала, цена билета — 231 рубль. Старт маршрута — у музея-заповедника «Дмитровский кремль». Древнерусская крепость XII века не дошла до наших дней, но путешественники могут осмотреть поросший травой земляной вал, окруженный рвом, Успенский собор и старый парк. Если повезет, послушать колокольные звоны.
От Кремля начинается Кропоткинская улица — это пешеходная зона со старыми деревянными домами и любопытными скульптурными композициями. Туристы любят фотографировать «Горожан» (отлитых в бронзе жителей старого города) — крестьянку-огородницу, купца с купчихой, учительницу, старика-паломника. Еще одна достопримечательность на маршруте — мемориал «Перемиловская высота», установленный на месте, где во время Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои за Дмитров. Заканчивается маршрут у Егорьевских ворот Дмитровского кремля.
На велосипеде по каменоломням
Место: Московская область
Маршрут: по Кубинке
Время: 6,5 часа
Расстояние: 58 километров
Тем, кого не пугают сложные маршруты, стоит отправиться в велопутешествие по окрестностям Кубинки. Доехать до старта — станции Кубинка-1 — можно на электричке, которая отходит с Белорусского вокзала по цене билета 231 рубль.
По пути велосипедисты увидят знаменитые Полушкинские каменоломни, где добывали известняк для храма Христа Спасителя. Их всего пять — «Форпост», «Пещера гадюки», «Челюсть дракона», «Нос носорога» и «Затерянный мир». В каменоломнях тренируются начинающие альпинисты и горные туристы, а еще живут бурундуки.
Усадьбой Щербатовых, мимо которой проходит маршрут, полюбоваться не удастся — она обнесена глухим забором. Но можно прокатиться по усадьбе Любвино — несмотря на то что она много лет находится в запустении, ее стоит посетить. «Летящее белое чудо» — так писали о ней в газетах в начале ХХ века.