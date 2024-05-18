Глава Департамента культуры Москвы дал старт акции "Ночь музеев"

18 мая открылось одно из ключевых событий культурной Москвы - 18-я "Ночь музеев". В этом году для москвичей подготовлено более 450 концертов, выставок, лекций и кинопоказов на 160 городских площадках. Символично, что старт акции Алексей Фурсин дал в Государственном музее А.С. Пушкина, подчеркнув этим важность скорого 225-летнего юбилея великого поэта. Впервые программа "Ночи" дополнена самокатными маршрутами и специальными плейлистами с треками, подобранными под конкретные музеи.

© Российская газета

"Радует, что "Ночь в музее - проект, объединяющий академические виды искусства, культурное наследие и классическую культуру с современными форматами и трендами. В рамках нашей акции можно изучать культуру Москвы, передвигаясь на электросамокате, погружаться в искусство. На церемонии открытия сегодня для гостей выступил рэп-театр. Молодежь активно присоединяется к акции и интересуется культурой. В прошлом году "Ночь" посетили 45% молодой аудитории", - рассказал он.

Еще одной инновационной изюминкой "Ночи музеев" станет использование нейросети Kandinsky. С ее помощью воссоздали удивительные картины мастеров, которые были утеряны в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в 21:00 их можно будет увидеть на открытом показе арт-кинотеатра "Возрожденная коллекция" в Музее Москвы.

Конечно, невозможно попасть на все 160 площадок столицы. Для тех, кто хотел бы успеть как можно больше, создали тематические маршруты, с помощью которых можно заглянуть на наибольшее количество событий, актуальных именно для вас. Маршруты подготовлены для молодёжи, семей с детьми и для любителей самых разных культурных направлений.

Напомним, что в прошлом году 2,1 млн москвичей и гостей столицы стали участниками "Ночи музеев". С каждым годом цифра растёт, и сегодня московские школы искусств, музыкальные школы, дома культуры, библиотеки, театры и музеи ждут в гости ещё большее количество любителей культурного досуга.