Велозаезд по Садовому кольцу завершился в Москве

Велопрогулка по Садовому кольцу, которая проходила в Москве в рамках велофестиваля, завершилась на Зубовском бульваре. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе велофестиваля.

«Велозаезд по Садовому кольцу завершился», – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что участники проехали 16 км по Садовому кольцу. Программа для гостей на Зубовской площади также завершается.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил журналистам, что в Московском велофестивале ожидается участие более чем 60 тыс. человек.