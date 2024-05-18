Движение в Крылатском временно ограничат 19 мая

Ограничения на автомобильное движение 19 мая временно введут на западе Москвы из-за велогонки «Крылатские холмы». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 08:00 до 17:00 будут закрыты две полосы на улице Крылатской. Оставят открытыми по одной полосе в каждом направлении. Транспорт будут перенаправлять на встречное направление от дома 2а до остановки «Дворец ледового спорта», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Из-за проведения велофестиваля 18 мая в столице ограничивали движение транспорта. Перекрытия действовали в пятницу и субботу. Движение ограничивали на участках улиц Зубовской и Большой Пироговской, а также в проезде Девичьего Поля. В рамках фестиваля участники заезда также могли посетить диджитал-зону VK, где их ждал заезд на велосимуляторе.

Кроме того, участники велофестиваля могли бесплатно провезти велосипеды в пригородных поездах Московской железной дороги. Билет на бесплатный провоз можно было взять в кассе или оформить его через автомат.