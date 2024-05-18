В центре Москвы закрыто движение из-за велофестиваля

Власти рекомендуют использовать для поездок городской транспорт. До 17:00 нельзя проехать по Зубовской и Большой Пироговской улицам, а также в проезде Девичьего поля. Кроме того, закрыто Садовое кольцо в каждом направлении. Движение будет открываться по мере прохождения велоколонны. На этих улицах запрещена парковка.

Сегодня же до 16:00 не ходят трамваи между Павелецким вокзалом, метро «Чистые пруды». В связи с этим горожанам посоветовали пользоваться метро и автобусами М7, Е70 и М90, об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. Власти также предупредили, что завтра в центре перекроют движение в связи с проведением полумарафона «ЗаБег.рф».