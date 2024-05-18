Парад поездов в честь 89-летия метро начался на Большой кольцевой линии

Парад поездов в честь 89-летия московского метро начался в столице. Первый состав отправился со станции «Сокольники» Большой кольцевой линии. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РИА Новости.

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В параде примут участие поезда разных серий, включая ретропоезд «Сокольники», «Номерной», «Русич», «Еж-3», «Москва», «Москва-2020». Впервые участниками парада станут модифицированный состав «Ока», который в народе прозвали «Баклажаном» из-за окраски, и новейший «Москва-2024».

Все девять поездов будут курсировать по Большой кольцевой линии метро 18 и 19 мая с 10:00 до 20:00, говорится в сообщении.

Первая очередь Московского метрополитена открылась 89 лет назад. Сегодня в метро, включая Московское центральное кольцо, 294 станции. В честь 90-летия метрополитен подготовит книгу с рассказами пассажиров, которые могут поучаствовать в ее создании и написать теплые воспоминания, связанные с поездкой.

Москвичи выбрали самые красивые станции метро, открывшиеся с 2019 года. Лидерами 2023 года стали станции БКЛ «Нагатинский Затон» с мозаичными панно рыб и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии, визуально отсылающая к гражданской авиации и конструкторскому бюро Туполева.