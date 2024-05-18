Музей транспорта Москвы представит на фестивале "Ретрорейс" 140 экспонатов

Музей транспорта Москвы подстраивается под аудиторию и создает новые форматы, среди них - фестиваль "Ретрорейс", на котором будет представлено в этом году 140 экспонатов, сообщила в интервью ТАСС директор музея Оксана Бондаренко.

"Мы подстраиваемся под нашу аудиторию и создаем новые форматы. Например, у нас есть спецпроект - фестиваль "Ретрорейс". Перед МГУ на Воробьевых горах мы устраиваем на потрясающем фоне университета мероприятие. Это большая выставка ретроавтомобилей и ретротранспорта как из наших фондов, так и из дружественных частных и музейных коллекций: в прошлом году экспонатов было 120, а в этом их число выросло до 140", - сказала Бондаренко.

Она уточнила, что в рамках фестиваля предусмотрены концертные и детские программы, образовательные программы, а также шахматный турнир. Все это мероприятие сопровождается авторалли. На "Ретрорейс" от станции метро можно приехать на аутентичном автобусе с экскурсией. В 2023 году фестиваль посетили более 30 тыс. человек. В этом году ожидается еще большее количество гостей.

Как подчеркнула директор музея, если брать статистику за прошлый год, то можно отметить, что выставку "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" на ВДНХ за семь месяцев работы посетили более 70 тыс. человек. А участниками экскурсий на Северном и Южном речных вокзалах стали более 10 тыс. человек. Выставка "Куплю гараж" привлекла свыше 33 тыс. человек за полгода, с октября 2023 года.

"У нас есть еще одно интересное спецмероприятие - "Привет, Москва!", которое больше направлено на работу с комьюнити. В рамках этого проекта мы выезжаем в разные районы города и пригорода с экспертами и спикерами на подобранном соответственно повестке мероприятия аутентичном автобусе. Тема поездки может быть связана с любовью к автомобилям в литературных произведениях великих авторов или же изучением заводских территорий ЗИЛ через призму истории транспорта. Проекты "Привет, Москвы!" всегда сопровождаются мини-выставкой, обязательно уличными и не только лекциями, а также подкастом внутри самого автобуса со знаковыми экспертами", - перечислила Бондаренко.

Она отметила, что у этого мероприятия очень хороший охват, в том числе в онлайн-пространстве. За прошлый год проект собрал более 1,6 тыс. участников.