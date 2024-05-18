Собянин: В Москве начался полевой археологический сезон

В Москве стартовал полевой археологический сезон. С мая по октябрь специалисты будут проводить самые интенсивные исследование на более чем 200 площадках, в том числе в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом в субботу, 18 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В центре города исследования будут проводиться на Берсеневской и Софийской набережных, Руновском и Романовом переулках, на улицах Никольская, Тверская и ряде других. С начала 2024 года археологи обнаружили уже более двух тысяч артефактов, среди которых предметы, датируемые XVI, XVII и XIX веками.

— Всего за последние 13 лет столичные археологи обнаружили свыше 100 тысяч находок. Найденные предметы обрабатывают в мастерских. Многие из них после реставрации отправляются в музеи, — отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно мэр Москвы рассказал, что археологические находки XVI–XIX веков с Пречистенки, а именно 82 артефакта, найденных в ходе реставрации объектов культурного наследия, пополнят музейные фонды.

На территории столицы археологи обнаружили много артефактов времен основания города, большую часть из них — в районе исторического центра.