Дептранс напомнил об ограничениях в центре Москвы из-за проведения полумарафона

С утра и до завершения мероприятия нельзя будет проехать по улицам Варварка, Большая Ордынка, Большая Полянка, Житная и Мытная.

Кроме того, с 07:00 до 12:45 мск ограничения действуют на Садовом кольце от дома 20 по Валовой улице до Новинского бульвара, на съездах с улицы Остоженка в сторону Зубовского бульвара, в Крымском проезде — от Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной.

Также для проезда недоступны Пречистенская Смоленская, Фрунзенская, Кремлёвская и Москворецкая набережные.