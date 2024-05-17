Музей Победы пригласил на культурно-историческую программу в выходные

Музей Победы пригласил москвичей и гостей столицы в выходные, 18 и 19 мая, присоединиться к культурной программе. Посетителей ждут концерты, бал и новая выставка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

© Вечерняя Москва

Так, в субботу в 15:00 в Зале Полководцев состоится концерт «Была весна — весна Победы». В исполнении талантливых артистов на сцене прозвучат песни и стихи о Великой Отечественной войне. Среди них — «У деревни Крюково», «Девчонка поет для солдат», «Красные маки» и многие другие.

В воскресенье в 11:30 в Зале Полководцев выступят победители всероссийского конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!». Посетители увидят показательные выступления лучших отрядов московских кадетов, школьники также исполнят «Майский вальс» и несколько вокальных номеров. В 14:00 в Зале «Жуков» дадут концерт «Россия начинается с тебя».

18 мая Музей Победы по традиции присоединится к акции «Ночь музеев». Стартом акции станет открытие нового выставочного проекта «Семейные реликвии». В ходе мероприятия гости смогут посетить различные экспозиции, экскурсии, которые проведут известные артисты и государственные деятели.