Артисты «Новой фабрики звезд» выступили на станции метро «Курская»

В аванзале станции столичного метро «Курская» состоялось выступление участников программы «Новая фабрика звезд». Об этом в пятницу, 17 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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— «Новая фабрика звезд» покоряет сердца пассажиров метро! Ее участники выступили в аванзале станции «Курская», — говорится в сообщении.

В выступлении приняли участие Александр Круг, который исполнил песню «Отец», Габриэль Александрова — с композицией «Просто знай», Лео Канделаки — с работой «Грустно». Кроме того, пассажиры услышали песни «Сначала» в исполнении Софьи Полозовой и «Матрица» от Полины Быковской, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо этого, 8 марта на станции метро «Курская» выступил певец Стас Михайлов.

Как сообщил заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, Московский метрополитен станет творческой площадкой для деятелей искусства. Там стартует первый сезон проекта «Искусство в метро».