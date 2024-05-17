Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичей в выходные ожидает потепление. О погоде рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

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В выходные дни в столице установится теплая погода, температура воздуха составит 18–22 градуса тепла, сообщил специалист. По области может быть прохладнее, около 15 градусов тепла днем. При этом осадков не ожидается, поскольку на смену выступает новый антициклон.

«Такое чередование антициклонов после кратковременных дождей, скорее всего, будет проходить до конца мая. Следующий антициклон сменится примерно 22-23 мая», — поделился Шувалов.

До этого москвичей ждут погожие дни без дождей и сильного ветра. Давление будет высокое, похолоданий не прогнозируется.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова также пообещала возвращение тепла в Москву после 15 мая.