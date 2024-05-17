Карту «Тройка» с новым дизайном выпустили ко дню рождения «ЮНАРМИИ»

Три тематические карты «Тройка» выпустили ко Дню рождения «ЮНАРМИИ». Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Новый дизайн украсили символикой движения. На тематических картах изобразили орла и пятиконечную звезду.

— В этом году Всероссийское движение «ЮНАРМИЯ» отмечает 8 лет со дня основания. Мы поздравляем всех участников и желаем успехов. Новые «Тройки» станут приятным подарком, — рассказал Ликсутов.

Карты с новым дизайном можно найти на сайте или во флагманских магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также на стойках «Живое общение».

16 мая выпустили тематический дизайн карты «Тройка» в честь 20-летия Федеральной антимонопольной службы в столице. На новой карте расположилась эмблема организации.

15 мая запустили экспозицию тематических карт «Тройка» в аванзале станции метро «Курская». В новом выставочном пространстве расположили коллекцию лимитированных карт, которые выпустили в период с 2023 по 2024 год. В экспозиции представлено более 100 уникальных дизайнов.