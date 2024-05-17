Движение поездов МЦД-4 изменится в столице с 17 по 19 мая

Движение поездов четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) временно изменится в период с 17 по 19 мая. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Изменения в графике будут действовать с 22:00 17 мая по 10:00 19 мая.

На центральном участке от станции Минская до Курской интервалы движения составов увеличатся до 40 минут, а некоторые поезда отменят.

На калужском направлении некоторые поезда будут следовать только от и до платформы Солнечная. Будут внесены изменения в перечень остановок, а интервалы движения увеличат до 40 минут. Специалисты уточнили, что движение составов из дальнего пригорода до Киевского вокзала сохранится.

На нижегородском направлении также ожидаются изменения. Поезда будут следовать только от и до Площади Трех Вокзалов, а некоторые из них отменят. Интервалы движения будут увеличены до 30 минут.

Изменения движения связаны с ремонтом инфраструктуры на станции Очаково. Для проведения работ экспертам необходимо перекрыть участок от Поклонной до станции Солнечная. Поезда будут следовать по пути в сторону Москвы, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

На время проведения полумарафона в столице перекроют движение транспорта. Перекрытия будут действовать в разных участках столицы начиная с 17 мая и до окончания забега 20 мая.