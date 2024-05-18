Вильфанд спрогнозировал теплую погоду на выходных в Москве

Погода в Москве в эти выходные ожидается солнечная, температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу и воскресенье [температура воздуха] - 17-20 градусов, никаких осадков, солнечно, так что погода просто замечательная. Поскольку все-таки сейчас еще середина мая, то это значит, что можно безбоязненно загорать даже в полуденные часы. Ультрафиолет именно в умеренных широтах, в Московском регионе, не опасен сейчас", - сказал он.

Метеоролог добавил, что минимальное значение ночных температур в столице в ближайшие дни будет 5-8 градусов. Он заметил, что температура воздуха повысилась на 10 градусов по сравнению с началом недели, и заморозков в Москве уже точно не будет.

Однако до открытия купального сезона в Москве еще рановато, уточнил он. По оценкам, в субботу температура воды будет 13-14 градусов. А для купания важно, чтобы ночные температуры были выше 10 градусов, тогда поверхность воды, которая прогревается от солнечных лучей, не будет быстро остывать, заметил научный руководитель Гидрометцентра.

При этом наиболее теплая погода на выходных будет в Санкт-Петербурге, где ожидается на 4-5 градусов выше, чем в столице, отметил Вильфанд.