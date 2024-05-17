В Москве обновили график отключения горячей воды
В Москве обновили сервис проверки графика отключения горячей воды.
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.
Как говорится в материале, график был скорректирован из-за переноса начала профилактических работ с 14 на 20 мая.
«Изменения были внесены по причине возобновления подачи тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы из-за холодной погоды. Срок отключения горячей воды в столице не превышает десяти дней при законодательном нормативе 14 дней», — сказано в сообщении.
Плановые отключения горячей воды проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается подготовка к следующему отопительному сезону.