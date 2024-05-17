Начались работы по сохранению и развитию парка «Лосиный Остров»

В Москве создали научно-экспертный совет по вопросам сохранения и развития национального парка «Лосиный Остров». Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.

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В коллективный орган по преобразованию парка вошли специалисты по флоре и фауне, а также экологи. Они примут участие в реализации долгосрочной стратегии развития природной территории.

Экспертный совет будет заниматься оценкой численности фауны и разработкой рекомендаций по поддержанию комфортной среды для обитателей парка «Лосиный Остров». Помимо этого, ученые подготовят предложения по сохранению и поддержанию уникальной флоры, а также реализуют научно-методическое сопровождение по защите биоразнообразия парковой зоны.

— Чтобы сохранить и бережно развивать уникальную экосистему национального парка «Лосиный Остров», важна совместная работа органов исполнительной власти, ученых различных областей науки, представителей общественных экологических организаций, — сообщила Урожаева.

По ее словам, совет будет консультировать органы власти в принятии управленческих решений. Планируется ввести систему мониторинга популяции лосей с использованием технологий GPS и искусственного интеллекта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Утром 16 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о популярности эковолонтерства в столице. Защита окружающей среды объединяет более 16 тысяч школьников и студентов колледжей.