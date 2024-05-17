Провоз велосипедов в пригородных поездах станет бесплатным 18 мая

В пригородных поездах Московской железной дороги разрешат перевозить велосипеды бесплатно из-за проведения велофестиваля. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Билет на бесплатный провоз можно взять в кассе или оформить его через автомат. Воспользоваться услугой можно на любом пригородном направлении 18 мая.

Разместить велосипед можно будет в тамбуре или салоне на специальных креплениях.

Бесплатный проезд связан с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо», которые пройдут в столице в этот день, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

13 мая активные москвичи выбрали новый талисман Московского велофестиваля. Участие в голосовании приняли более 200 тысяч жителей. Они выбирали символ из 13 эскизов, которые представили в финале конкурса. Символом проката в этом году стал медведь-батюшка, ему отдали предпочтение 26 процентов участников.

Из-за проведения велофестиваля 18 мая в столице ограничат движение транспорта. Перекрытия будут действовать в пятницу и субботу. Движение ограничат на участках улиц Зубовской и Большой Пироговской, а также в проезде Девичьего Поля.